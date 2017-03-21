Туринск, Свердловская область, 21 марта, 2017, 08:50 — ИА Регнум. В городе Туринске Свердловской области вспышка ротовирусной инфекции. Об этом сообщают местные СМИ.

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Как пишет издание Ura.Ru со ссылкой на свои источники в Туринской районной больнице, всего заболели порядка 20 человек. Среди них есть и семимесячный ребёнок.

В самой больнице пока не комментируют произошедшее. Также пока нет официальной реакции прокуратуры и органов СКР, которые обычно реагируют на такие происшествия.

Отсутствие официальной информации уже породило волну слухов. Местные жители подозревают, что проблема в некачественной питьевой воде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, случаи отравления граждан питьевой водой в регионе не редкость. В начале 2017 года медики не рекомендовали жителям Первоуральска использовать не кипячённую воду, а некоторые детские учреждения города были закрыты.