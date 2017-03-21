Париж, 21 марта, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Один из реакторов французской атомной электростанции Flamanville был остановлен из-за утечки воды, пишет Neue Zürcher Zeitung.

Atomic-energy.ru Flamanville

Согласно данным сотрудников, около 6 часов утра по местному времени сотрудники атомной станции обнаружили утечку воды в области электрической цепи, которая находится в неядерной части, что стало причиной поступления морской воды в контур охлаждения энергоблока № 2. Местные власти и управление по ядерной безопасности проинформированы, и на данный момент мобилизованы специальные команды, которые занимаются устранением неполадок.

В феврале 2017 года на станции был зафиксирован взрыв на энергоблоке № 1 из-за возгорания вентилятора, вследствие чего пять человек получили отравление. Над исправлением ошибок также работает специализированная группа.

Таким образом, из-за временных осложнений на обоих реакторах Flamanville в настоящее время не производит электричества.

Сама АЭС находится на севере Франции в Нормандии, в 25 километрах от портового города Шербур. Оба реактора вошли в эксплуатацию в 1985 и 1986 году. В конце 2018 года планируется запустить третий реактор.