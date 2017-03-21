Москва, 21 марта, 2017, 08:41 — ИА Регнум. На снимках поверхности Марса, переданных на Землю аппаратом Curiosity, можно разглядеть объект, похожий на статую человека. Так считает пользователь Paranormal Crucible, опубликовавший видеоролик с изображением загадочного предмета на своем канале в YouTube.

Скриншот с видео На Марсе обнаружено загадочное изваяние На Марсе обнаружено загадочное изваяние

Камень необычной формы находится на дне марсианского озера Гиллеспи, возраст которого оценивается в 3,7 млрд лет. По сравнению с окружающими объектами находка имеет более темный оттенок.

По мнению уфолога, объект является изваянием, изображающим жителя Красной планеты. На фигуре — длинное одеяние, голова увенчана высоким шлемом. Край одежды «человек» держит на согнутой руке, кроме того, различимы черты его лица.

Автор ролика выполнил также художественную обработку снимков, сделав статую похожей на римского патриция, одетого в длинную тогу.

По словам пользователя, это далеко не единственный загадочный артефакт в окрестностях озера Гиллеспи. Подробнее о находках Paranormal Crucible обещает рассказать в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года был опубликован снимок необычного геологического образования на Марсе, выполненный орбитальной станцией Mars Express. Загадочная структура в местности, известной как Равнина Утопия, похожа на лабиринт из блоков, отделенных друг от друга желобами в 2 км шириной. «Лабиринт» мог появиться из-за обрушения грунта под собственным весом, локальных тектонических процессов или вытеснения жидкости из пористых пород, считают ученые.

В сентябре 2016 года один из пользователей опубликовал запись, на которой сопоставил снимки одного из марсианских объектов с формой японских гробниц кофун, очертания которых напоминают форму замочной скважины. Однако специалисты НАСА опровергли такую версию, пояснив, что необычное возвышение — просто холм.

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