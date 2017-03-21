Барнаул, 21 марта, 2017, 08:47 — ИА Регнум. По итогам 2016 года Барнаульская ТЭЦ-3Сибирской генерирующей компании (СГК) вошла в ТОП-10 наиболее эффективных предприятий-производителей электроэнергии России. Об этом сегодня, 21 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в представительстве компании.

Светлана Шаповалова Барнаул. ТЭЦ СГК

То обстоятельство, что теплоэлектростанция заняла 8 место, и что в течение прошлого года она дважды поднималась на 5 позицию в квартальных рейтингах эффективности, в СГК считают одним из лучших результатов среди предприятий угольной генерации.

«Рейтинги, характеризующие картину функционирования российского рынка электроэнергии и мощности, регулярно готовит Ассоциация «НП Совет рынка». Оценка эффективности на рынке составляется на основе группы рэнкингов, которые касаются эффективности работы генерирующего оборудования, а также экономической эффективности», — подчеркнули в пресс-службе СГК.

При этом поясняется, что, согласно рейтингу экономической эффективности с точки зрения удельных себестоимости и прибыли на единицу выработки, станция по итогам четвертого квартала, а также в целом за весь прошедший год, заняла 9 место.

«Это лучше результата 2015 года на восемь позиций. Кроме того, в четвертом квартале 2016 года по совокупности показателей готовности генерирующего оборудования и эффективности загрузки Барнаульская ТЭЦ-3 заняла 7 место», — отметили в СГК.

«Рейтинг Ассоциации «НП Совет рынка» охватывает как производственные, так и финансово-экономические аспекты деятельности. Мы с интересом относимся к авторитетной оценке работы предприятия профессиональным сообществом. Она показывает, что те усилия, которые мы предпринимаем, идут на пользу энергетике, и в целом мы движемся в правильном направлении», — пояснил директор Алтайского филиала и Барнаульской ТЭЦ-3 СГК Игорь Лузанов.

По его словам, предприятия СГК регулярно выходят на высокие позиции рейтинга эффективности на рынке. К примеру, по итогам 4 квартала 2016 года в ТОП-10 вошло также АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» — это подразделение СГК расположилось на 9 строке.

Напомним, Барнаульская ТЭЦ-3 СГК неоднократно входила в топ-10 эффективных генерирующих предприятий России. Станция является лидером региональной энергетики и производит около трети электроэнергии в масштабах Алтайского края, а также обеспечивает теплом около половины жителей города Барнаула.

Всего для оценки по итогам года были использованы данные 66 предприятий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года на долю барнаульских энергетиков пришлось более 50% всей электроэнергии, производимой СКГ в Алтайском крае и Республике Алтай. Суммарно ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 произвели более 876 млн кВт-ч электроэнергии. При этом всего в Алтайской энергосистеме за этот период было выработано 1615,9 млн кВт-ч ресурса.

Хорошие перспективы по выработке тепловой энергии специалисты СГК видят и в Рубцовске. Энергетики нашли резерв для повышения эффективности советского наследия — Южной тепловой станции ‑ и полагают, что смогут наилучшим образом оптимизировать производство.

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