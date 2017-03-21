Москва, 21 марта, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Рубль пережил еще один важный тест, который довольно четко указывает на сформировавшийся тренд на укрепление валюты, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Российским властям совсем не по душе рост нацвалюты на фоне резко ослабевшей нефти. И поэтому последуют вербальные интервенции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«20 марта прозвучал первый звоночек. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что рубль переоценен на 10−12%, поэтому сейчас благоприятно время для пополнения валютных резервов. Он отметил, что уже было куплено около 500 млн долларов.

Но самое удивительное, что рубль на этой истории просел лишь незначительно, и уже к концу дня возобновил укрепление на фоне слабой нефти и вербальных интервенций», — пояснила Афанасьева.

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«Не исключено, что уже в ближайшие дни пара USD/RUB предпримет попытки тестирования сильной поддержки в районе 57,00. Однако ниже этого уровня имеет смысл рассматривать покупки, так как велика вероятность услышать новую волну вербальных интервенций», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 21 марта Центробанк РФ опустил курсы доллара и евро. Официальный курс евро опустился на 67 копеек и составил 61,69 рубля, курс доллара упал на 65 копеек, до 57,28 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 66,18 копейки — до 59,26 рубля.