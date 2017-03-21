Петропавловск-Камчатский, 21 марта, 2017, 08:24 — ИА Регнум. На Камчатке борьба местных энергетиков с чиновниками за бюджетные деньги вышла на новую стадию — представителям «Камчатскэнерго» удалось в суде доказать, что части суммы компенсации из регионального бюджета предприятие лишили необоснованно. Но в правительстве края сдаваться не намерены — заявили об обжаловании вердикта в Верховном суде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом суде, туда обратились юристы «Камчатскэнерго» с заявлением о признании недействующими отдельные положения постановления Региональной службы по тарифам и ценам края (РСТ), которыми утверждены тарифы на тепловую энергию на 2016−2018 годы в столице Камчатки.

Дело в том, что РСТ исключила из величины необходимой валовой выручки прогнозируемых расходов по статьям «Затраты на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды», экономии средств по статье «Услуги банка», выпадающих доходов по статье «Нормативные запасы топлива», амортизационных отчислений и налога на прибыль — всего на сумму 406 млн 596 тыс. рублей. Энергетики пытались доказать, что это было сделано неправомерно. Но, в основной части, суд с ними не согласился. Однако признал, что по налогу на прибыль эксперты РСТ были не правы и в этом случае принял решение в пользу «Камчатскэнерго».

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Фактически, как пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель РСТ Александр Питиримов, энергетикам удалось отстоять в суде 41 млн рублей, но и то еще не факт. Чиновники намерены идти в Верховный суд и там доказывать свою правоту.

«Мы установили долгосрочные экономически обоснованные тарифы для Петропавловска-Камчатского на два года. Энергетики не согласились с нашими расчетами и пошли в суд с суммой в иске на 406 млн рублей. Суд частично удовлетворил требования — в части формулы расчета расходов по налогу на прибыль — на общую сумму 41 млн рублей. Все остальные требования энергетиков остались без удовлетворения», — пояснил чиновник.

Бюджет Камчатки ежегодно компенсирует Камчатскэнерго порядка 10 млрд рублей затрат на производство тепло‑ и электроэнергии. Причем в прошлом году губернатор Камчатки Владимир Илюхин поручил своим подчиненным проверить, насколько обоснованы затраты энергетиков, на компенсацию которых они получают бюджетные деньги. В результате были рассчитаны и установлены тарифы на коммунальные услуги с учетом сдерживания роста расходов предприятий энергетики на оплату труда и оптимизации других расходов. Фактически из субсидируемых расходов убрали несколько пунктов, в том числе затраты энергокомпаний на повышение зарплаты сотрудникам.

На основании этого глава региона, так как фактические затраты бюджета региона на ресурсоснабжающие организации уменьшились, объявил о том, что до середины 2018 года, а в перспективе и до середины 2019 года, тарифы на тепло и свет для 80% жителей Камчатки будут заморожены.

«В случае, если Верховный суд оставит без изменения решение краевого суда, это не повлияет на тарифы для населения, но увеличит объем компенсации энергетикам со стороны регионального бюджета», — отметил Александр Питиримов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке власти решили не дожидаться пока у ресурсоснабжающих организаций появится совесть и они прекратят «забивать» в тариф большое повышение зарплат своим сотрудникам, и решили действовать, самостоятельно ограничив этот рост в рамках средней индексации. Руководители ряда крупных ресурсоснабжающих организаций края с этим не согласились и пошли в ФАС, но просчитались.

«Рассмотрение этих вопросов показало, что меры антимонопольного законодательства и тарифного регулирования в сочетании с налоговым законодательством позволяют грамотно и эффективно решать вопросы в различных отраслях экономики», — подчеркнул заместитель начальника Управления регионального тарифного регулирования ФАС РоссииЕвгений Киселев.