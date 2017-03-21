Женева, Швейцария, 21 марта, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Последний рекорд показателей аномальной жары на Северном полюсе был зафиксирован в феврале 2016 года, но показатели погодных условий в марте 2017 года свидетельствуют о еще большей жаре, сообщает Der Focus.

Арктика

По данным Всемирной службы погоды (Женева), за последнее десятилетие в Арктике наблюдалось всего три периода несвойственной для континента теплой погоды, когда мощные атлантические штормы приносили волны горячего и влажного воздуха. Как объясняют ученые, это было вызвано струйным течением, узкой зоной сильного ветра в верхней тропосфере, где сосредоточено 80% всей массы атмосферного воздуха.

«Сегодня мы видим такие природные изменения в Арктическом регионе, которые превосходят границы нашего понимания всей климатической системы», — поясняет директор Всемирной программы исследований климата Дэвид Карлсон.

За последние десятилетия средняя температура в Арктике заметно повысилась, происходит таяние ледников. С 2014 по 2016 год уровень воды поднялся на 15 миллиметров, а за один век скачок составил 20 сантиметров, что говорит о серьезнейших изменениях в окружающей среде.