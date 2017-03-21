Москва, 21 марта, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 20 марта открылись снижением по курсу рубля. На фоне падения цен на нефть марки Brent до $51,02 курс доллара восстановился до 57,64 руб., курс евро — до 61,95 руб. Дополнительное ускорение иностранным валютам придал министр финансов России Антон Силуанов, считает аналитик Альпари Владислав Антонов, заявивший, что национальная валюта перекуплена примерно на 10−12%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

На самом деле, его слова не оказали давления на российскую валюту. Они совпали с восходящей коррекцией рублёвых пар после трёхдневного ралли рубля. Покупатели даже не пытались обновить пятничный максимум 58,06 руб., что говорит о многом.

В первой половине дня курс доллара поднялся до отметки 57,64 руб. и затем на фоне дорожающей нефти вернулся к уровню 57,24 руб. По итогам дня американская валюта отыграла у рубля 0,14%, евро — 0,25%.

Сегодня, 21 марта, баррель Brent стоит $51,80. В Азии покупатели пытаются вернуться к уровню $52. Если у них получится поднять цену выше 52 долларов на фоне общего ослабления американского доллара, тогда курс доллар/рубль снизится до 56,80/56,85 руб., курс евро/рубль — до 61,17 руб.

Пока зарубежным инвесторам интересны российские активы, рубль будет демонстрировать свою силу, невзирая ни на какие заявления высокопоставленных чиновников.

Читайте также: «Рубль «переукреплен» лишь до новой волны подорожания нефти»