Париж, 21 марта, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Япония намерена присоединиться к крупнейшим со времен Второй мировой войны учениях в регионе, в которых также примут участие США, Великобритания и Франция, сообщает агентство Kyodo.

Mod.go.jp Смотр сил самообороны Японии

Учения, направленные против растущей военной активности Китая, начнутся в мае на Марианских островах в западной части Тихого океана. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с президентом Франции Франсуа Олландом в Париже заявил, что участие Японии в учениях — это «событие глубокой важности».

Абэ и Олланд заявили, что намерены работать над тем, чтобы регион Индийского и Тихого океанов был общим международным достоянием, свободным и открытым для судоходства.

По мнению участников учений, активность Пекина в районе Марианских островов угрожает безопасности в регионе и свободному передвижению судов. Французская учебная эскадрилья, в состав которой, как ожидается, войдет крупный крейсер типа «Мистраль», прибудет в Японию в апреле.

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Газета Nikkei уточняет, что в Японию может прийти французский крейсер «Жанна д'Арк», его маршрут пройдет через Индийский океан и Южно — Китайское море.