Китайский юань «падает» третий рабочий день подряд
Пекин, 21 марта, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Китайский юань снова ослаб по отношению к доллару США, просев на 73 базисных пункта, достигнув отметки 6,9071 юаня за один доллар США, передает 21 марта информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на китайскую валютно-торговую систему CFETS.
Это уже третье ослабление курса китайской национальной валюты подряд. Днем ранее, 20 марта, Народный банк Китая понизил курс юаня на 125 базисных пунктов по отношению к предыдущему дню торгов.
В пятницу, 17 марта, валюта также незначительно просела на 11 базисных пунктов после резкого взлета курса в четверг на 253 пункта.
Китайские власти объясняют колебания курса юаня по отношению к американской валюте масштабной финансовой реформой, начатой еще в 2015 году, и не видят в этом никакой опасности для стабильности экономики государства. Однако, их мнение не разделяется некоторыми экономистами из США и Европы, предрекающими Китаю «экономическую катастрофу».