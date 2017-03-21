Пекин, 21 марта, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Китайский юань снова ослаб по отношению к доллару США, просев на 73 базисных пункта, достигнув отметки 6,9071 юаня за один доллар США, передает 21 марта информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на китайскую валютно-торговую систему CFETS.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Это уже третье ослабление курса китайской национальной валюты подряд. Днем ранее, 20 марта, Народный банк Китая понизил курс юаня на 125 базисных пунктов по отношению к предыдущему дню торгов.

В пятницу, 17 марта, валюта также незначительно просела на 11 базисных пунктов после резкого взлета курса в четверг на 253 пункта.

Китайские власти объясняют колебания курса юаня по отношению к американской валюте масштабной финансовой реформой, начатой еще в 2015 году, и не видят в этом никакой опасности для стабильности экономики государства. Однако, их мнение не разделяется некоторыми экономистами из США и Европы, предрекающими Китаю «экономическую катастрофу».