Якутск, 21 марта, 2017, 07:40 — ИА Регнум. С 1 октября 2015 года по 1 марта 2017 в Арбитражный суд Якутии поступило 263 заявления о признании жителей республики банкротами, в том числе 16 из них — от индивидуальных предпринимателей. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM предоставили в пресс-службе инстанции.

Ken Teegardin Банкротство

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За всё время действия закона, сделавшего возможным признание физлиц банкротами, решение ввести процедуру реализации имущества по заявлению о финансовой несостоятельности гражданина было принято по 35 делам. Ещё 10 человек за этот период уже полностью прошли через финансовое оздоровление, а 16 — передумали, и отозвали свои заявления.

В числе тех, кто так и не стал банкротом, оказались и самые первые заявители (в день вступления закона в силу 1 октября 2015 года) — супруги Егор и Елена Софроновы. Как следует из данных картотеки суда, они добровольно забрали своё заявление (которое, кстати, пытались подать ещё до вступления закона в силу). Этому решению семейной пары предшествовало оставление их заявления без движения — они не оплатили ни госпошлину в 6 тыс. рублей, ни взнос на оплату услуг финансового управляющего в 10 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, четыре дальневосточных региона — Чукотка, ЕАО, Магаданская область и Якутия — оказались в первой десятке федерального ТОПа субъектов РФ, где больше всего потенциальных банкротов. В Якутии таковых насчитали 7 100 человек — это заёмщики, не платившие 90 и более дней по кредитам, сумма которых превышала 500 тысяч рублей.

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