Вашингтон, 21 марта, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп за год опустился с 336-го на 544-е место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Его состояние с 2016 года уменьшилось на $1 млрд и составило $3,5 млрд. С ноября 2016 года, когда он победил на выборах президента США, его состояние сократилось на $200 млн.

Накануне инаугурации он заявил, что покидает все свои посты более чем в 400 компаниях. Кроме того, он ушел со своего поста в Trump Organization, оставив бизнес сыновьям — Эрику и Дональду-младшему Трампам.

На посту главы государства Трамп получает зарплату 400 тыс. в год, кроме того, у него есть счет на личные расходы в размере $50 тыс. в год и фонд для оплаты поездок ($100 тыс. в год).

Читайте также: Trump Organization исключила сделки с недвижимостью вне США‍

Юрист Трампа Шери Диллон уточнила, что президент США не будет заключать никаких контрактов за рубежом во время своего президентства, а сделки внутри страны будут проходить «под строгим контролем».