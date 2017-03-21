Пекин, 21 марта, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд заявил, что поддержание отношений между Китаем и США крайне необходимо для выстраивания взаимного доверия между двумя крупнейшими экономиками мира, сообщает газета China Daily.

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Радд, являющийся в настоящий момент старшим научным сотрудником Гарвардского университета международных отношений, заявил «две державы расходятся по многим вопроса, поэтому они должны вести диалог в целях сохранения общих интересов».

Он дал свои комментарии во время лекции в Центральном институте социализма в Пекине в понедельник, 20 марта. В своей лекции он рассказал о возможных стратегических выборах президента США Дональда Трампа и их возможном их влиянии на китайско-американские отношения.

Радд полагает, что не важно, что Трамп Думает по поводу Китая, Китаю следует иметь смелость принять это в лоб, поскольку даже Трап не может разрушить отношения между двумя супердержавами. Он достаточно уверен, что США и Китай укрепят взаимное доверия в процессе визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.

«Еще рано говорить, что произойдет в течение президентского срока Трампа в отношениях между Пекином и Вашингтоном», — заявил он в конце доклада. «Но определенно, все будет не так плохо, как предрекают некоторые», — завершил свою мысль Радд.

Напомним, что ранее прошла встреча между госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и председателем КНР Си Цзиньпином, в рамках которой обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе касающийся конфликта на Корейском полуострове. Также ранее стало известно о том, что американский президент Трамп планирует принять Си Цзиньпина в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Встреча запланирована на апрель.

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