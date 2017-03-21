Вашингтон, 21 марта, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в апреле посетит Россию, соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил представитель Госдепартамента США.

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«В апреле он (Рекс Тиллерсон) отправится в Италию на встречу (представителей) стран «семерки», а затем в Россию», — сказал источник.

Отметим, что американский дипломат так и не уточнил точную дату визита госсекретаря США в Россию.

21 марта агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит с визитом Москву 12 апреля.

По данным издания, Тиллерсон также намерен принять участие во встрече главы Белого дома Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится в начале апреля в резиденции президента США во Флориде.

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