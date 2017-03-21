Брюссель, 21 марта, 2017, 07:14 — ИА Регнум. 21 марта европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в своем интервью газете Die Zeit заявил, что возможность вступления Турции в ЕС становится все более сомнительной.

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«Авторитарный курс турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и планируемые изменения в Конституции являются причинами, по которым страна теоретически не должна входить в Евросоюз», — отметил политик.

Еврокомиссар не исключил и того, что некоторые страны ЕС могут разорвать дипломатические отношения с Анкарой и пересмотреть визовый режим для турецких граждан. Это предложение уже звучало в Еврокомиссии в декабре 2016 года.

Отношения Турции с некоторыми европейскими странами уже испорчены, отмечает Die Zeit. Немецкие и голландские политики не раз подвергались критике со стороны президента Турции, вследствие чего обе страны ограничили въезд турецким политикам и частично запретили их выступления на территориях своих стран.