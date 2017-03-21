Петропавловск-Камчатский, 21 марта, 2017, 07:02 — ИА Регнум. На Камчатке предприниматели с осторожностью отнеслись к нововведениям в законах страны, которые требуют установки так называемых онлайн-касс. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации сети продуктовых магазинов в столице региона, предполагается, что данные с этих аппаратов будут поступать в единые базы данных и налоговикам.

ИА REGNUM Петропавловск-Камчатский

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В результате, практически каждый желающий, зарегистрировавшись у определенного оператора, который будет заниматься такими кассами, сможет проследить все данные по своему товарному чеку из магазина. Кроме того, данные получит налоговая, а также другие контролирующие органы.

«Мы, в принципе, не против. Новые нормы направлены на то, чтобы уйти от «черных» касс. У нас их нет. Но, помимо того, что нам придется потратиться на новые аппараты и установку специальных программ, нам еще не совсем понятно, как работать по некоторым направлениям и никто нам пока не может ответить. Например, как «бить» кредитный товар. Ведь сначала надо пробить начальную сумму, а потом погашение остатка. Как это делать? Никто пока не объясняет. Такой же вопрос и по товарам для льготной категории», — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, представители бизнеса опасаются, что могут возникнуть проблемы с самой передачей данных, так как интернет-связь в районах полуострова оставляет желать лучшего.

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В налоговой инспекции корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что в регионе на работу в новом режиме переведено 209 контрольно-кассовых аппаратов из 3 000, подлежащих замене или модернизации.

Проблему с онлайн-кассами обсудили в камчатском парламенте. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Евгений Ермоленко, принято решение обратиться в Федеральное собрание с просьбой отсрочить переход в онлайн режим контрольно-кассовой техники до 1 января 2021 года для всех видов предпринимательской деятельности.

При этом отмечается, что сейчас бизнес-сообщество поставлено в неравные условия — часть организаций и предпринимателей должны осуществить переход на новые условия работы с 1 июля 2017 года (средний и крупный бизнес), остальным дается возможность перехода в онлайн систему с 1 июля 2018 года (малому бизнесу).

«Данная ситуация может блокировать работу предприятий и предпринимателей, хотя в целом при создании нормальных условий перехода позволит обеспечить прозрачность предпринимательской деятельности, исключит «двойную» бухгалтерию, даст доступ общественному контролю», — пояснил Евгений Ермоленко.

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Как сообщало ИА REGNUM, новшества, по применению онлайн-касс, касающиеся индивидуальных предпринимателей, работающих на патентной системе налогообложения, а также плательщиков единого налога на вмененный доход, не поддерживают ни алтайские предприниматели, ни общественники. Для представителей малого бизнеса расходы на покупку оборудования и его обслуживание окажутся непосильными. Кроме того, не во всех сельских территориях огромного Алтайского края обеспечен доступ в интернет.

Возможность переноса сроков по обязательной установке онлайн-касс обсуждали и Госдуме РФ. Первый замглавы комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов на рабочем совещании по применению онлайн-касс предложил сдвинуть сроки как минимум на три года и сделать порядок такого перехода добровольным.