Бостон, США, 21 марта, 2017, 06:43 — ИА Регнум. Школьный совет Бостона решил показать школьникам, как выглядит мир по-настоящему и отойти от стандартной карты мира, сообщает Independent.

Strebe Оригинальная карта мира

Как отмечают в совете, более 500 лет человечество пользуется картами на основе исследований фламандского картографа и географа Герарда Кремера: каждый атлас, любой GPS-навигатор, Google-карты основываются на его проекциях земного шара. Ученый был первым, кто с геометрической точностью изобразил изогнутую поверхность земли на плоской карте. Но, по словам экспертов, нельзя не учесть все погрешности. Например, Гренландия, согласно исследованиям Герарда Кремера, имеет почти одинаковый размер с Африкой, но на самом деле Африканский континент в 14 раз больше острова.

В государственных школах Бостона ввели новые карты с более точными масштабами, согласно которым, США и Европа «сократились» в объеме, континенты Африки и Латинской Америки «сузились», а Германия больше не находится в центре Европы, она намного северней.