Пекин, 21 марта, 2017, 06:29 — ИА Регнум. Вероятное дальнейшее ужесточение санкций против КНДР усилит риски для китайских компаний, ведущих бизнес с Северной Кореей, в связи с финансовыми штрафами со стороны Вашингтона, сообщает экономический обозреватель китайской газеты Global Times, ссылаясь на статью CNN, где предрекается ужесточение санкционной политики по отношению к Китаю.

Iranreview.org Санкции

Ху Вэйцзя, экономический обозреватель газеты Global Times, предлагает поразмышлять над тем, кто станет следующей мишенью для американских санкций, после того как крупнейших производитель телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. был вынужден в марте текущего года выплатить штраф в размере 892 млн долл. США за нарушение санкционных ограничений в отправке американских технологий Ирану и Северной Корее.

По мнению журналиста, явно наметившаяся тенденция к ужесточению политики США по отношению к Северной Корее выражается в риторике президента США Дональда Трампа и риторике госсекретаря США Рекса Тиллерсона во время его первой поездки по Азии в новом статусе. Поскольку Тиллерсон высказался, что США будут жестко противостоять северокорейской ядерной программе, обозреватель приходит к выводу, что китайские компании находятся в зоне повышенного риска и первыми пострадают от ужесточения американского противодействия.

«Китай полностью поддержал резолюцию ООН по противодействию северокорейской ядерной программе, однако это не значит, что Китай, будучи крупнейшим торговым партнером КНДР, должен оборвать все свои деловые отношения с этой страной и создать тем самым гуманитарный кризис и свергнуть действующую власть», — пишет Ху, отмечая, что на дипломатическом уровне Пекин должен защищать легитимные права и интересы китайских компаний, которые имеют нормальные деловые отношения с Северной Кореей, и не допустить введения американскими властями против них санкций.

Ссылаясь на материал CNN, в котором утверждается, что Тиллерсон «должен заявить его коллегам в Китае, что США готовятся усилить финансовые штрафы против китайских компаний и банков, ведущих бизнес с Северной Кореей», обозреватель все же отмечает, что пока ничего подобного со стороны американского госсекретаря сказано не было, однако это не означает, что не нужно готовиться к возможному повторению истории с компанией ZTE Corp.

«Пока трения с Вашингтоном неизбежны, вопрос состоит в том, смогут ли китайские компании минимизировать свои риски и потери», — заключает журналист.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что в одной из редакционных статей газеты Global Times, принадлежащей Коммунистической партии Китая, заявлялось, что Поднебесная не намерена примыкать к какой-либо стороне конфликта на Корейском полуострове, несмотря ни на какие усилия Вашингтона в этом направлении. В то же время не допустит свержения власти в КНДР.

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