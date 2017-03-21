Берлин, 21 марта, 2017, 06:23 — ИА Регнум. В немецкой консервативной и евроскептической партии Альтернатива для Германии не могут определить кандидатуры на пост председателя, пишет Spiegel.

Olaf Kosinsky Съезд партии «Альтернатива для Германии»

Эксперты задаются вопросом, кто будет представлять партию на выборах в Бундестаг в сентябре 2017 года? Решить, кто будет председателем, партия должна на съезде в апреле в городе Кёльн. До этого в воскресенье 26 марта на голосование должен быть выдвинут минимум один кандидат помимо действующего председателя.

Ранее голосование за председателя провалилось, так как члены не смогли договориться, кто поборется за пост главы партии.

В настоящий момент председателем Альтернативы для Германии является политик и предприниматель Фрауке Петри. Предполагалось, что ее заместитель Александр Гауланд выдвинет свою кандидатуру. Но политик заявил, что ни в коем случае не будет бороться за пост с Фрауке Петри. «Мы — первоклассная команда», — отметил он.

Эксперты полагают, что причиной отсутствия желающих — нежелание соревноваться с действующим председателем.