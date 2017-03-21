Якутск, 21 марта, 2017, 06:43 — ИА Регнум. Проблема слишком высоких цен на бензин в России в целом и в Якутии в частности возникает из-за того, что рост необоснованных расходов производителей и посредников не контролируется со стороны госорганов ценообразования. Такую точку зрения корреспонденту ИА REGNUM озвучил руководитель общественной организации «Якутия — Наше Мнение» Степан Петров. Ещё одна причина дороговизны бензина — желание государства решить финансовые проблемы за счёт увеличения налогового бремени путём повышения акцизов и сборов, считает общественник.

lalabell68 Нефтяная вышка

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«Чиновники лоббируют интересы большого бизнеса, предоставляя им преференции и льготы. Конкретными причинами отсутствия политической воли для обуздания аппетитов нефтяных магнатов является наличие у них прямой связи с руководством федерального и регионального уровня. Для них создается особый режим благоприятствования», — пояснил Степан Петров.

В пример он приводит случай, когда в декабре 2016 года правительство и парламент Якутии утвердили льготы для «Роснефти» на 5 млрд рублей. «Надо думать, что это решение «попросили» принять. Неплохая добавка для высокоприбыльной компании», — констатировал общественник. В тоже время, полагает он, ряд компаний-поставщиков топлива Якутии, возможно, связаны с республиканским руководством и, вероятно, незаконно участвуют в финансировании их политической деятельности.

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В итоге страдает население, подчеркнул Степан Петров: рост цен на топливо влечёт за собой увеличение стоимости продуктов, товаров и услуг, что снижает покупательскую способность людей.

«Таким образом, обогащение нефтегазовых, энергетических и коммунальных олигархов происходит за счет всего населения страны. В этих условиях повышается социально-политическая напряженность, которая может привести к непредсказуемым последствиям», — заключил общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия заняла второе место в РФ после Чукотке в ТОПе-10 регионов с самыми высокими ценами на бензин. Средняя стоимость литра топлива в республике почти приблизилась к отметке в 50 рублей.

Комментируя дороговизну бензина, депутат республики Гаврил Парахин отмечал, что для снижения стоимости топлива Якутии нужен нефтеперерабатывающий завод, а на его строительство — федеральные деньги.