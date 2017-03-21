Красноярск, 21 марта, 2017, 06:21 — ИА Регнум. В Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) ИА REGNUM сообщили, что метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сохранятся в Красноярске до 19:00 по местному времени 24 марта.

Gornovosti.ru Смог в Красноярске

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, красноярские экологи и жители города бьют тревогу. В этом году столица Красноярского края прожила под «черным небом» уже более 20 дней (за весь 2016 год — 58 дней).

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18 марта в Красноярске прошел митинг «За чистое небо», который ранее был согласован властями. По оценкам организаторов акции протеста, на красноярскую Красную площадь в этот день пришли около 2 тысяч человек.

«В настоящее время экологическая ситуация в Красноярске просто ужасная. Мы даже митинговали в режиме «черного неба». Но народ настроен решительно. Мы все намерены добиться нормальной экологической обстановки в Красноярске. Люди понимают, что если ничего не делать, ничего и не изменится. Митинг — это отклик на общественный запрос. Загрязнители — промышленные и тепловые предприятия, также свою лепту вносит транспорт», — отметил представитель оргкомитета митинга Андрей Сковородников-Эрлих.

В резолюции митинга, разработанной совместно со специалистами и претерпевшей несколько редакций, в том числе есть требования перевода производства тепла в черте города на природный газ; более тщательного контроля за загрязнением атмосферного воздуха и повышения штрафов за превышение нормативов (вплоть до приостановки деятельности).

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Напомним, в марте природоохранная прокуратура заявила о том, что проводит масштабные проверки красноярских предприятий в период действия режима неблагоприятных метеоусловий. В ведомстве уточнили, что результаты проверки «свидетельствуют о невыполнении промышленными предприятиями требований законодательства».