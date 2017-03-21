Россия подготовила гуманитарные грузы для отправки в Алеппо и Дамаск
Москва, 21 марта, 2017, 06:21 — ИА Регнум. В Сирии подготовлены партии гуманитарных грузов для отправки в провинции Алеппо и Дамаск. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В течение суток российским Центром по примирению осуществлена подготовка гуманитарных грузов (продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты) для последующей доставки в населённые пункты в провинциях Алеппо и Дамаск», — говорится в документе.
Также сообщается, что 20 марта российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор было доставлено 20,6 тонн продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.
Как передавало ИА REGNUM, днём ранее российские военные провели семь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо и Латакия, в ходе которых 3,3 тысячи мирных жителей получили хлеб, горячую еду и продовольственные наборы.
Напомним, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.
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