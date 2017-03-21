Москва, 21 марта, 2017, 06:21 — ИА Регнум. В Сирии подготовлены партии гуманитарных грузов для отправки в провинции Алеппо и Дамаск. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Гуманитарная помощь Алеппо

«В течение суток российским Центром по примирению осуществлена подготовка гуманитарных грузов (продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты) для последующей доставки в населённые пункты в провинциях Алеппо и Дамаск», — говорится в документе.

Также сообщается, что 20 марта российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор было доставлено 20,6 тонн продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее российские военные провели семь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо и Латакия, в ходе которых 3,3 тысячи мирных жителей получили хлеб, горячую еду и продовольственные наборы.

Напомним, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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