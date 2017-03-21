Париж, 21 марта, 2017, 06:12 — ИА Регнум. Зрители первых телевизионных дебатов кандидатов в президенты Франции сочли экс-министра экономики, лидера движения «Вперёд!» Эммануэля Макрона наиболее убедительным из всех участников дискуссии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией Elabe по заказу телеканала BFMTV.

Pablo Tupin-Noriega Эммануэль Макрон

Как сообщается, выступление Эммануэля Макрона положительно оценили 29% респондентов. На втором месте оказался лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон, которому отдали предпочтение 20% опрошенных

В пользу лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен и кандидата от партии «Республиканцы», экс-премьера Франсуа Фийона высказались по 19% респондентов, а представитель «Социалистической партии» Бенуа Амона получил одобрение 11% телезрителей.

Напомним, вечером 20 марта в эфире телеканала TF1 состоялись первых предвыборные дебаты, в которых приняли участие пять наиболее популярных кандидатов в президенты Франции.

Всего в президентских выборах во Франции примут участие одиннадцать кандидатов. Выборы должны пройти в два тура — 23 апреля и 7 мая.

Читайте также:

Макрон не станет сближаться с Путиным в случае победы на выборах во Франции

Франсуа Фийон, говоря о Крыме, напомнил о признании независимости Косово