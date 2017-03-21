Макрона сочли самым убедительным на первых предвыборых дебатах во Франции
Париж, 21 марта, 2017, 06:12 — ИА Регнум. Зрители первых телевизионных дебатов кандидатов в президенты Франции сочли экс-министра экономики, лидера движения «Вперёд!» Эммануэля Макрона наиболее убедительным из всех участников дискуссии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией Elabe по заказу телеканала BFMTV.
Как сообщается, выступление Эммануэля Макрона положительно оценили 29% респондентов. На втором месте оказался лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон, которому отдали предпочтение 20% опрошенных
В пользу лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен и кандидата от партии «Республиканцы», экс-премьера Франсуа Фийона высказались по 19% респондентов, а представитель «Социалистической партии» Бенуа Амона получил одобрение 11% телезрителей.
Напомним, вечером 20 марта в эфире телеканала TF1 состоялись первых предвыборные дебаты, в которых приняли участие пять наиболее популярных кандидатов в президенты Франции.
Всего в президентских выборах во Франции примут участие одиннадцать кандидатов. Выборы должны пройти в два тура — 23 апреля и 7 мая.
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