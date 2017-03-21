Южно-Сахалинск, 21 марта, 2017, 06:20 — ИА Регнум. На Сахалине задержаны министр сельского хозяйства Михаил Кузьменко и его заместитель Тамара Муленкова. Однако в областном правительстве официально заявляют: чиновники закон не нарушали, передает корреспондент ИА REGNUM.

George Hodan Арест

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«Чиновники островного Минсельхоза были задержаны 20 марта. Их сразу поместили в областной следственный изолятор. Задержанию предшествовали обыски и выемки документов в министерстве. Предположительно их задержание может быть связано с недавним арестом министра земельных и имущественных отношений Елены Гах, в отношении которой возбуждено уголовное дело в связи с превышением должностных полномочий. Дело связано с реализацией крупного инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства», пишет ИА Сахалин. Информ.

Издание также отмечает, что вторая волна громких арестов чиновников началась в островном регионе сразу после визита полпреда в ДФО Юрия Трутнева. Именно в этот период глава УМВД по Сахалинской области Олег Долгий пообещал областным депутатам «еще много новых уголовных дел».

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Михаилу Кузьменко и Тамаре Муленковой уже предъявлено обвинение по ч.3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. Уголовное дело возбуждено по факту перечисления совхозу Южно-Сахалинский бюджетных субсидий в размере более 1 млрд рублей. Деньги предназначались для строительства животноводческого комплекса. Правоохранительные органы полагают, что деньги не были использованы по назначению.

Между тем, правительство Сахалинской области выступило с официальным заявлением, опровергающим виновность главы островного минсельхоза, его заместителя, а также арестованного министра имущественных и земельных отношений.

«Позиция правительства Сахалинской области, озвученная ранее в части оценки действий министра земельных и имущественных отношений области в полной мере распространяется на чиновников министерства сельского хозяйства. Руководители министерств действовали в полном соответствии с регламентом и в пределах своих полномочий. Бюджетные средства, в том числе, предоставленные в качестве займа, использовались в соответствии с их целевым назначением — для строительства ферм. В последствии займ был возвращен в полном объеме. В связи с чем никакого ущерба области нанесено не было.

Принятие руководителями отрасли управленческих решений по предоставлению сельскохозяйственному предприятию заемных средств, позволило начать реализацию масштабных и столь необходимых региону проектов в молочном и мясном животноводстве, чтобы переломить ситуацию с низкой эффективностью работы в аграрной сфере, складывающуюся в Сахалинской области в течение 25 лет», — говорится в официальном заявлении правительства Сахалинской области.

Примечательно, что Михаил Кузьменко и его заместитель Тамара Муленкова — представители уже новой, «амурской команды» в островной власти — их пригласил на работу новый губернатор Сахалина Олег Кожемяко из Амурской области, которую он ранее возглавлял.

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Как сообщало ИА REGNUM, волна громких коррупционных уголовных дел началась в Сахалинской области в 2015 году с ареста экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина и членов его правительства. Аресты и задержания продолжаются по сей день. Правда, не все они доходят до суда. Нескончаемые аресты, а также недвусмысленное обещание главного полицейского возбудить еще много новых уголовных дел создают в управленческих кругах региона состояние «перманентной истерики», выражающейся порой в весьма странных поступках — городские депутаты, например, зовут в думу священники для изгнания нечистой силы. Политолог Леонид Бляхер, рассуждая о происходящем на Сахалине, предположил, что у российской правоохранительной системы «есть команда «пуск», но нет команды «стоп». Сам «процесс века» — суд над Хорошавиным и его соучастниками сахалинской общественностью, ожидавшей профессиональных разоблачений, все больше воспринимается как некий фарс: «ручка за 36 млн оказалась мифом, свидетели обвинения проваливают допросы».