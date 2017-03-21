Пекин, 21 марта, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Пассажиры на борту реактивного авиалайнера Эфиопских Авиалиний помогли скрутить человека, пытавшегося ворваться в кабину пилотов самолета Boeing 777, летящего из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в Пекин, передает китайская газета China Daily.

Adrian Pingstone Один из самолетов Эфиопских Авиалиний

Один из пассажиров рейса ET604 Цао Хунго был первым, кто попытался остановить дебошира, сообщает газета, ссылаясь на интервью Цао китайской авиационной промышленной корпорации Aviation Industry Corp.

Главный проектный руководитель компании AVIC-INTL Project Engineering Co., которая занимается проектом поставок воды в Кении, тридцатисемилетний Цао заявил, что примерно после пяти часов полета один из членов экипажа ворвался в салон экономического класса с призывом о помощи. Цао последовал за стюардессой в салон первого класса и увидел, как крепко сложенный человек исступленно ломился в дверь кабины пилотов.

Цао попытался остановить мужчину, но тот затеял с ним драку. Еще два пассажира и четыре стюардессы кинулись на помощь.

Противостояние длилось порядка 20 минут и закончилась тем, что агрессор был связан проводами от наушников, уточнил Цао.

Как отмечает газета, на видео четко видны синяки на лице Цао.

«Я не думаю, что это то, что может быть воспринято как нечто «героическое». Я не думал об этом тогда. Я просто принял меры, когда услышал, как кто-то зовет на помощь», — сказал Цао.

Капитан борта ET604 Кеннет Пеллегрино позитивно оценил роль китайского пассажира в разрешении инцидента.

В итоге, как сообщает издание, самолет благополучно добрался до места назначения с опозданием в несколько часов, поскольку был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту «Аллама Икбал» в пакистанском Лахоре, где нарушитель был передан полиции.