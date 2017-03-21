Берлин, 21 марта, 2017, 05:39 — ИА Регнум. По данным некоммерческого Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, около 20,7 миллиарда долларов составили доходы от нелегального бизнеса: «грязные» денежные потоки направлялись из России в страны Европейского союза, сообщает Süddeutsche Zeitung.

(сс)Michael Marcovici Деньги

Немецкое издание располагает базой данных, которая свидетельствует о 70 тыс. денежных переводах, в около 600 случаях в случае расплаты с немецкими продавцами покупатели использовали счета в Латвии. Покупки дорогостоящие: престижные автомобили, элитные часы Rolex и брендовая одежда. К скандалу была также причастна мюнхенская компания спортивной одежды Bogner, которая, по данным СМИ, получила в 2013 году четыре платежа через счета лондонской компании-однодневки в Латвии.

Совместно с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в расследовании дела участвовала британская The Guardian. Они подтверждают цифры исследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности и ссылаются на документы более 70 тыс. сделок по отмыванию денег. Газета также подтверждает, что в Великобритании были задействованы подставные фирмы-однодневки, имеющие счета в банках Латвии.

По сообщению The Guardian, 1920 сделок коснулось британских фирм, благодаря чему они смогли заработать 738 миллионов долларов за четыре года, около 373 денежных переводов были осуществлены через американские банки.