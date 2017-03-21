Вашингтон, 21 марта, 2017, 05:41 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит с визитом Москву 12 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Отмечается, что Тиллерсон также намерен пропустить встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, запланированную на 5−6 апреля, чтобы принять участие во встрече президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится в резиденции главы Белого дома во Флориде.

Неделей ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в график Владимира Путина пока не внесена встреча Рексом Тиллерсоном, но теоретически она может состояться во время визита госсекретаря США.

Песков отметил, что сначала должно появиться точное понимание сроков визита Тиллерсона в Москву, а затем уже будет рассматриваться вопрос о том, «насколько это будет соответствовать рабочему графику президента».

Как передавало ИА REGNUM, что 16 февраля в Бонне состоялась встреча госсекретаря США министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили различные вопросы, в том числе борьбу с международным терроризмом.

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