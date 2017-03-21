Харбин, Китай, 21 марта, 2017, 05:31 — ИА Регнум. Китайская полиция арестовала человека, причастного к краже десятков окаменелых яиц динозавров, передает газета China Daily со ссылкой на официальные власти.

Drow male Макет гнезда Майазавров

Человек по фамилии Ван при помощи трех сообщников ночью 9 января якобы украл 80 яиц динозавров у коллекционера в городе Тяньтай провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает полицейский департамент провинции Хэйлунцзян.

По информации полиции, Ван уже навещал ранее коллекционера дважды под предлогом переговоров о покупке окаменелостей.

Четверо сообщников разделили яйца между собой, 27 из которых Ван забрал себе домой.

Окаменелости были найдены полицией при задержании Вана в своем доме, находящегося в уезде Хуанань провинции Хэйлунцзян еще 4 марта.

Трое подельников Вана также были задержаны, говорится в сообщении полиции, однако, не сообщается о судьбе оставшихся яиц.

Полиция Хэйлунцзяна также подтвердила в понедельник, 20 марта, что Ван находится под стражей, однако отказывается сообщать о статусе других подозреваемых.

Читайте также: Четыре «расхитителя гробниц» погибли в Китае от отравления ядовитым газом

Отметим, что Китай является страной, где наиболее часто совершаются находки яиц динозавров в мире. В городе Хэюань провинции Гуандун был зафиксирован рекорд по наибольшему числу найденных яиц — порядка 17 000 находок, начиная с 1996 года, когда группа детей, играющих на стройплощадке нашла окаменелости.

Ранее ИА REGNUM также сообщало, что по мнению китайских ученых, провинция Чжэцзян на востоке Китая была своего рода «Юрским парком» с широким разнообразием динозавров во время Мелового периода.

Читайте также: В китайском Чжэцзяне был «парк юрского периода»