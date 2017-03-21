Афины , 21 марта, 2017, 04:55 — ИА Регнум. 20 марта в Афинах полиция перехватила и уничтожила в почтовом центре восемь подозрительных пакетов с возможным содержанием взрывчатого вещества, пишет Der Focus.

U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Kathryn Whittenberger Взрывчатка С-4

По словам представителей правоохранительных органов, пакеты были адресованы чиновникам европейских стран.

Это не первый случай обнаружения опасных посылок: в прошлую среду в Министерстве финансов ФРГ нашли пакет с взрывчатым веществом. В ходе расследования выяснилось, что предположительно он был отправлен представителями греческих левых партий, но нет явных доказательств. На следующий день посылка взорвалась в руках сотрудника офиса Международного валютного фонда в Париже, он отделался легкими ранениями.

По словам экспертов, в обоих случаях виновата активная левая террористическая группировка Греции «Заговор огненных ячеек», которая впервые дала о себе знать в 2008 году.