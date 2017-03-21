Пекин, 21 марта, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Команда китайских ученых разработала метод определения группы крови за две минуты, передает китайская газета China Daily со ссылкой на материалы международного медицинского журнала.

Alenakopytova Кровь

Группа крови является крайне важным параметром при беременности, трансплантологии и переливании крови, однако процесс ее определения занимает от получаса до часа в специальных центрифугах современных больниц, сообщает газета.

Исследователи в области наномедицины в Юго-Западном госпитале при Третьем военном медицинском университете КНР утверждают, что они разработали куда более быструю и эффективную процедуру.

Данная процедура может быть использована в экстренных случаях и местах с ограниченными ресурсами, говорится в публикации журнала Science Translational Medicine.

Исследователь Чжан Хун, которая занималась разработкой метода, заявила, что ее команда открыла способ определения группы крови, основанный на изменении цвета в результате реакции кислотно-основных индикаторов с кровью, различимого невооруженным взглядом.

Согласно исследованиям, новый способ основан на способности человеческого сывороточного альбумина — самого распространенного белка крови — вступать в реакцию со специальным индикатором, который меняет свой цвет. По результатам изменения цвета врач может установить группу крови человека.

Тесты также могут помочь в определении резус-фактора человека.

Во время исследований, начавшихся еще в 2014 году, ученые провели тесты с 3559 образцами человеческой крови, чтобы подтвердить надежность метода.

«Сейчас мы собираемся потратить один или два года на проведение клинических испытаний, увеличив количество образцов и точность», — заявила Чжан, добавляя, что точность лабораторных тестов достигает 99,95%, при этом, планируется ее увеличить до 99,98%.

По ее словам, данный метод на 40% дешевле, чем тот, который в настоящий момент применяется повсеместно. Кроме того, она полагает, что на внедрение метода в практику может потребоваться три года, передает газета.