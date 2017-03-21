Берлин, 21 марта, 2017, 04:43 — ИА Регнум. На протяжении нескольких месяцев президент Турции в негативном тоне высказывается в адрес канцлера ФРГ и других немецких политиков, двусторонние отношения претерпевают на данный момент дипломатический кризис. Ранее на все обвинения немецкого правительство высказывался пресс-секретарь немецкой канцелярии, но 20 марта перед прессой выступила сама канцлер Германии, сообщает Spiegel.

Kurdpress.com Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель

Ранее Тайип Реджеп Эрдоган обвинил немецкое правительство в применении «нацистских методов», ссылаясь на запрет выступлений турецких политиков перед предстоящим референдумом в Турции, где будет решаться судьба конституционных реформ. 19 марта президент обвинил лично канцлера Германии в применении таких методов, на что Ангела Меркель не смогла не ответить, пишет Spiegel.

В своем выступлении она косвенно говорила о запрете на въезд турецких политиков в ФРГ, а также проведении референдума на территории Германии. Возможная отмена референдума — серьезная угроза для турецкого правительства, ведь в Германии проживают около 1,7 миллиона турецких граждан, которые, как надеется Тайип Реджеп Эрдоган, будут голосовать 16 апреля за расширение полномочий президента Турции. По словам некоторых политологов, сам он не уверен в своей победе.