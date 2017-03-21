Дамаск, 21 марта, 2017, 04:42 — ИА Регнум. Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии сбили израильский беспилотник, нарушивший воздушное пространство на юго-западе страны, передает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Союз Ветеранов военнослужащих проходящих службу в Сирии Офицеры 231-го ЗРП у ЗРК С-200, Сирия, 1983г

Сообщается, что беспилотный аппарат был сбит сирийскими военными над территорией провинции Эль-Кунейтра.

По информации телеканала, речь идёт о разведывательном беспилотнике «Skylark». Масса аппарата составляет около 7 килограммов, а его грузоподъёмность — 1,2 килограмма. Других подробностей на данный момент не приводится.

Инцидент уже прокомментировала израильская сторона. Как сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля, беспилотник не был сбит, а упал сам по техническим причинам.

Напомним, 17 марта четыре израильских боевых самолёта нанесли удар по объектам сирийских правительственных войск в Пальмире, в ответ по машинам был открыт огонь из ЗРК С-200. Сирийские военные заявили, что один из самолётов был сбит, однако ВВС Израиля опровергли данную информацию.

Вместе с тем, министр обороны Израиля Авигдор Либерман пообещал уничтожить систему ПВО Сирии, если по израильским самолётам будет ещё раз открыт огонь. При этом свои нарушения сирийской границы власти Израиля объяснила необходимостью помешать передаче вооружения «Хезболле».

Президент Сирии Башар Асад 20 марта заявил, что защита границ является суверенным правом его страны, и ориентироваться на заявления Израиля при принятии решений он не будет.

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