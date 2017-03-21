Петропавловск-Камчатский, 21 марта, 2017, 04:02 — ИА Регнум. На Камчатке работники, нанятые московской фирмой, и занятые на сервисном обслуживании подводных лодок в закрытом городе Вилючинске, не получили зарплату, в общей сложности, на 17 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном управлении СКР, вовремя деньги не получили 40 человек.

Svch433 К-433 на ремонте в Большом Камне

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По факту невыплаты зарплаты СКР уже возбудил уголовное дело. Вопросы у следствия имеются к руководству московской ОАО ПГ «Новик».

«Люди не получали денег в период с июня по декабрь прошлого года. В это время фирма направляла имеющиеся средства на другие нужды, в том числе на расчеты с поставщиками и подрядчиками», — пояснили в СКР.

Сейчас там устанавливают конкретных лиц, ответственных за невыплату зарплаты. Расследование уголовного дела продолжается.

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На Камчатке в городе Вилючинске располагается база атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

Из открытых источников известно, что ПГ «Новик» создано 30 июля 2008 года — разноплановое предприятие по сервисному обслуживанию, ремонту и восстановлению технической готовности главных и вспомогательных механизмов, систем и трубопроводов надводных кораблей, подводных лодок ВМФ.

Как сообщало ИА REGNUM, просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 февраля 2017 года по сравнению с 1 января 2017 года увеличилась на 18,6% и составила 3,2 млрд рублей. В общем объёме просроченной задолженности по зарплате 55% приходится на обрабатывающие производства, 21% — на строительство, 6% — на сельское хозяйство, 6% — на транспорт, 5% — на добычу полезных ископаемых.