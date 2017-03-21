В Китае почти достроен крупнейший железнодорожный вантовый мост
Чанша, Китай, 21 марта, 2017, 04:16 — ИА Регнум. Заканчивается строительство тяжелого железнодорожного висячего моста, пролегающего через второе по величине пресное озеро в Китае, передает китайская газета «Жэньминь жибао».
Мост длиной 1290 метров разработан из расчета того, что ему придется выдерживать передвижение грузовых составов общей массой прядка 10 000 тонн на скорости 120 км/час.
Директор проекта, работающий в мостостроительной компании China Railway Major Bridge Engineering Group Co. Ltd., Сюй Бинь заявил, что мост через озеро Дунтинху, расположенное в провинции Хунань, является самым длинным в мире висячим железнодорожным вантовым мостом с тремя опорами. Это также первый случай, когда стальные коробчатые пролетные балки были использованы в такого рода конструкциях.
Мост является важной частью длиннейшего в мире сверхмощного железнодорожного угольного транспортного пути. Железная дорога длиной 1814,5 км все еще находится в процессе строительства и создается для того, чтобы связать богатый углем китайский регион Внутренней Монголии на западе страны и город Цзиань провинции Цзянси на востоке Китая.
Железнодорожная артерия, согласно планам, должна быть запущена в эксплуатацию в 2020 году при предполагаемом капиталовложении в 193 млрд юаней (28 млрд долл. США). Ожидается, что дорога станет каналом поставки энергоносителей с севера и запада страны до электростанций в низовьях и среднем течении реки Янцзы. Планируемая ежегодная пропускная мощность железнодорожного пути составляет 200 млн тонн.