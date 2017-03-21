Чанша, Китай, 21 марта, 2017, 04:16 — ИА Регнум. Заканчивается строительство тяжелого железнодорожного висячего моста, пролегающего через второе по величине пресное озеро в Китае, передает китайская газета «Жэньминь жибао».

Chlich Мост через озеро Дунтинху, КНР

Мост длиной 1290 метров разработан из расчета того, что ему придется выдерживать передвижение грузовых составов общей массой прядка 10 000 тонн на скорости 120 км/час.

Директор проекта, работающий в мостостроительной компании China Railway Major Bridge Engineering Group Co. Ltd., Сюй Бинь заявил, что мост через озеро Дунтинху, расположенное в провинции Хунань, является самым длинным в мире висячим железнодорожным вантовым мостом с тремя опорами. Это также первый случай, когда стальные коробчатые пролетные балки были использованы в такого рода конструкциях.

Мост является важной частью длиннейшего в мире сверхмощного железнодорожного угольного транспортного пути. Железная дорога длиной 1814,5 км все еще находится в процессе строительства и создается для того, чтобы связать богатый углем китайский регион Внутренней Монголии на западе страны и город Цзиань провинции Цзянси на востоке Китая.

Железнодорожная артерия, согласно планам, должна быть запущена в эксплуатацию в 2020 году при предполагаемом капиталовложении в 193 млрд юаней (28 млрд долл. США). Ожидается, что дорога станет каналом поставки энергоносителей с севера и запада страны до электростанций в низовьях и среднем течении реки Янцзы. Планируемая ежегодная пропускная мощность железнодорожного пути составляет 200 млн тонн.