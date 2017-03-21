Чэнду, Китай, 21 марта, 2017, 03:28 — ИА Регнум. Более 10 000 золотых и серебряных предметов старины, затонувших на дне реки в провинции Сычуань на юго-западе Китая более 300 лет назад были извлечены археологами 20 марта, передает информационное агентство «Синьхуа».

(сс) Patche99z Культурное наследие династии Мин, Китай

Предметы включают в себя большое число золотых, серебряных и бронзовых монет, а также ювелирных изделий и железных мечей, кинжалов и копий, заявил директор Сычуаньского провинциального института культурных реликвий и археологии Гао Далунь.

Иероглифы, выгравированные на золотой и серебряной посуде по-прежнему читаемы, а тиснение на ювелирных изделиях говорят о изысканном мастерстве автора, говорят археологи.

Место обнаружения сокровищ расположено в месте впадения реки Цзиньцзян в реку Миньцзян в пятидесяти километрах к югу от столицы провинции Сычуань города Чэнду.

Утверждается, что в этом районе лидер крестьянского восстания Чжан Сяньчжун был разбит солдатами Династии Мин (1368−1644) при попытке перевезти его сокровища на юг. Порядка 1000 лодок, загруженные деньгами и драгоценностями, затонули во время схватки.

«Найденные объекты позволяют установить район, где состоялась битва и являются прямым доказательством этого исторического события», — заявил китайский археолог Ван Вэй.

Исследовательский проект в Сычуане был начат в январе текущего года, после наступления сезона засухи. Несколько водных насосов были использованы в целях откачки воды круглые сутки дни напролет. Сотни метров русла реки бы разрыты археологами на пятиметровую глубину, где и были найдены артефакты.

«Эти предметы крайне ценны для науки, истории и искусства. Они имеют великое значение для исследований в области политики, экономики и военного дела, а также общественной жизни эпохи династии Мин», — заявил археолог Пекинского Университета Ли Боцянь.

По словам археологов, раскопки продлятся до конца апреля. Команда надеется найти существенно больше предметов старины.