Москва, 21 марта, 2017, 03:26 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 20 марта зафиксировано три нарушения режима прекращения боевых действий на территории провинции Дамаск. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Elizabeth Arrott Сирийский Блокпост

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано три нарушения в провинции Дамаск», — говорится в документе.

При этом сообщается, что турецкой частью представительства было зафиксировано в общей сложности 11 нарушений в провинциях Дамаск, Деръа, Хама, Алеппо и Идлиб, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждено не было.

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20 марта подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённых пунктов Дейруна и Айн-Тбаржа провинции Латакия, а также Атиль провинции Эс-Сувейда. Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1362.

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За сутки число населённых пунктов, освобождённых от формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увеличилось до 189, под контроль правительственных войск перешло ещё 37,1 квадратных километра территории. В общей сложности с начала текущего года под контроль правительства перешло 3335 квадратных километров территории.

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Напомним, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.