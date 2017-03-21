Вашингтон, 21 марта, 2017, 03:05 — ИА Регнум. Власти США планируют ввести запрет на перевозку большинства электронных устройств на борту авиарейсов, прибывающих в Соединённые Штаты примерно из десятка стран, передаёт Reuters.

Zeit.de Много ненужных гаджетов

Как сообщил агентству представитель Белого дома, это не будет распространяться на мобильные телефоны. В список запрещённых гаджетов попадут только крупные устройства.

Чем обусловлено введение такой меры, не разъясняется, однако подчёркнуто, что готовящийся запрет не связан с террористической угрозой.

Источник агентства сообщил, что о введении ограничений может быть объявлено 21 марта.

Напомним, в начале марта президент США Дональд Трамп подписал новый указ об ужесточении иммиграционной политики, предусматривающий временный запрет на въезд в США для граждан Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали и Ирана.

15 марта — за несколько часов до вступления указа в силу — документ был заблокирован решением федерального судьи в штате Гавайи. В Белом доме заявили о намерении предпринять меры по защите иммиграционного указа главы государства.