Пекин, 21 марта, 2017, 02:33 — ИА Регнум. Премьер КНР Ли Кэцян прошел переговори с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, 20 марта в Пекине, передает информационное агентство «Синьхуа».

Kremlin.ru Премьер КНР Ли Кэцян

Ли предложил обеим сторонам усилить сотрудничество в сферах фундаментальной науки, современного сельского хозяйства, «зеленой» энергетики и биомедицины.

Он призвал страны ускорить переговоры по двусторонней зоне свободной торговли и послать четкий сигнал о том, что страны стоят на защите принципов свободной торговли.

Китай готов к работе с Израилем на продвижение инфраструктурного сотрудничества в рамках проектов строительства портов и железнодорожных путей, а также изучать возможности сотрудничества на рынках третьих стран, заявил Ли.

Имея дружеские отношения как с Израилем, так и с Палестиной, Китай имеет личную заинтересованность и надежду увидеть мирное сосуществование двух сторон в ближайшей перспективе, продолжил Ли.

Он также выразил надежду, что обе стороны смогут выбрать верный путь разрешения противоречий и начать мирные переговоры как можно скорее.

Китай продолжит работать с международным сообществом и играть конструктивную роль в интересах стабильности и развития Ближнего Востока, заявил премьер.

Нетаньяху в свою очередь подчеркнул, что Израиль заинтересован в укреплении сотрудничества с Китаем в инновационных сферах, включая «умный» транспорт, современное здравоохранение, чистую энергию, телекоммуникации, морскую рыбную ловлю, сельское хозяйство и сохранение водных ресурсов.

Израиль надеется ускорить переговоры по двусторонней зоне свободной торговли, а также расширить взаимное инвестирование, заявил Нетаньяху, добавив, что Израиль готов улучшить взаимодействие с Китаем в сфере образования во имя поддержки их инновационного партнерства.

Он также отметил, что Израиль приветствует участие китайских компаний в его инфраструктурных проектах, а также готов совершенствовать взаимодействие с КНР в сфере перевозок.

Израиль одобряет конструктивную роль Китая на Ближнем Востоке, добавил Нетаньяху.

После переговоров, Ли и Нетаньяху стали свидетелями подписания соглашений о сотрудничестве в сфере экономики, науки и техники, торговли и гражданской авиации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в воскресенье, 19 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл со своим вторым официальным визитом в Китай. Целью визита в Поднебесную, как утверждается, является укрепление торговых, научных, инфраструктурных и инвестиционных связей между двумя странами, а также обсуждение договора о двусторонней зоне свободной торговли. В рамках визита запланированы встречи с крупными китайскими политиками и бизнесменами.