Владивосток, 21 марта, 2017, 02:33 — ИА Регнум. В Приморье появился первый дилер устройств системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Первую партию терминалов компания «Дальтест» получит на этой неделе, а после встречи с представителем АО «ГЛОНАСС» и утверждением порядка установки систем вызова экстренных служб Минпромторгом, подрядчик начнёт обслуживать подержанные иномарки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Приморского края Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС»

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По словам руководителя приморского «Дальтеста» Дениса Чернобая, дилерский договор с изготовителем системы вызова экстренных служб ЗАО «Сантэл-Навигация» к настоящему моменту уже заключён. Сотрудники компании изучили тестовые устройства и после специального обучения получили сертификаты, которые подтверждают право на установку, настройку и техобслуживание устройств «ЭРА-ГЛОНАСС».

Первая партия терминалов поступит дилеру на этой неделе. Во время визита и.о. гендиректора АО «ГЛОНАСС» Андрея Жерегеля во Владивосток, 22 или 23 марта, будет подписан договор между приморской компанией и оператором.

«Когда Минпромторг утвердит порядок установки «ЭРА-ГЛОНАСС» мы сможем оборудовать не менее 100 подержанных иномарок в сутки. Компания уже заключила договоры с рядом автосервисов. Процесс установки упрощённых устройств на автомобиль займет не более часа», — прокомментировал официальный дилер.

Как сообщало ИА REGNUM, решение Таможенного союза об обязательном оснащении всех транспортных средств, выпускаемых в обращение на территории стран ЕАЭС, системой «ЭРА-ГЛОНАСС» вступило в силу с 1 января 2017 года. К середине февраля на таможенных складах в Приморском крае и Японии застряло около 1,5 тыс. иномарок, в связи с этим было принято решение выдавать автолюбителям ПТС даже при условии, что на машинах не установлены обязательные терминалы.