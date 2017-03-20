Оттава, 21 марта, 2017, 02:33 — ИА Регнум. Почти половина жителей Канады выступает за депортацию нелегалов, прибывающих в страну с территории США. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией Ipsos.

ankakay Флаг на границе Канады и США

Согласно опубликованным данным, 48% респондентов заявили о необходимости выдворения обратно в Соединённые Штаты нелегалов, пересекающих американо-канадскую границу в связи с мерами администрации Дональда Трампа.

В свою очередь 36% опрошенных считают, что таким гражданам необходимо предоставить возможность остаться на территории Канады и получить официальный статус беженца. Ещё 17% респондентов на смогли дать однозначный ответ.

Уточняется, что опрос проводился 8−9 марта 2017 года среди 1001 гражданина Канады в возрасте старше 18 лет.

Напомним, в конце января было заявлено, что Канада может предоставить убежище лицам, которым отказали во въезде в США в связи ужесточением миграционной политики Белым домом.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны готовы принимать на своей территории «тех, кто спасается от преследований, войны и террора», независимо от их вероисповедания.

Таким образом канадский премьер отреагировал на заявление Дональда Трампа о том, что при принятии решения о предоставлении права на въезд сирийским беженцам Вашингтон будет отдавать приоритет христианам.

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