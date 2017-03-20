Москва, 21 марта, 2017, 02:13 — ИА Регнум. Международный валютный фонд не даёт Украине очередной транш в размере 1 млрд долларов, прежде всего, из политических соображений. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» сделал председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

International Monetary Fund Главное здание МВФ в Вашингтоне

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«Помощь Украине, которая была оказана в прошлом году, она была в нарушение правил МВФ. Они эти правила, которые никогда не менялись, ради Украины поменяли. Почему? Политическая причина. Все понимают, что Украина — банкрот, расплатиться по долгам не может, но поскольку главными определителями судьбы денег МВФ являются США и их солитёры, Европа, они приняли решение и поменяли правила для того, чтобы этот режим, подконтрольный Америке и Европе, продолжал существовать», — уверен Анатолий Аксаков.

Отвечая на вопрос ведущего, депутат заявил, что сегодня Украине не дают очередной транш тоже из политических соображений.

«Украину сажают на поводок, и МВФ будет при помощи этого поводка постоянно Украину держать за горло», — прокомментировал Аксаков.

Как сообщало ИА REGNUM, совет директоров МВФ отменил свое заседание по решению вопроса о предоставлении Украине очередного транша финансовой помощи. Позже Минфин Украины уточнил, что такое решение принято МВФ из-за недавних событий. Речь идёт о признании Россией документов Донецкой и Луганской Народных Республик, о торгово-экономической блокаде Донбасса со стороны Украины.

Четырёхлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Киеву кредита на общую сумму 17,5 млрд долларов. В период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года Украина получила три транша на сумму около 7,7 млрд долларов. Новый транш на сумму 1 млрд долларов Пётр Порошенко надеялся получить до конца марта.