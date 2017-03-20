Москва, 21 марта, 2017, 02:00 — ИА Регнум. Страшно, что Украина как иждивенка и нахлебник просит и ждёт денег. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя намерение президента страны Петра Порошенко получить от Международного валютного фонда транш в размере 1 млрд долларов.

Torange.biz Постмайданная Украина

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«Я хочу сказать и про Украину, и про всех людей. Никогда не берите в долг, не унижайтесь. А те, кто берут, и им дают, над вами издеваются. Это страшно, что Украина как иждивенка, нахлебник, просит и ждёт денег. Страна нежизнеспособна. Это как в реанимации больной лежит и ему приходят, делают укол. В очередной раз укол не сделают и отключат систему жизнеобеспечения, признав, что больной нежизнеспособен. До позора довели страну», — обозначил депутат.

«Порошенко наслаждается последние дни, недели власти, — добавил Владимир Жириновский. — Это самый страшный наркотик, к нему стремятся самые больные люди: от Ульянова до Порошенко. Власть, власть, всем нужна, больше им ничего не нужно. Все пять президентов — останься один Киев, и в одном Киеву будут управлять, или сбегут во Львов, ещё куда. Стыдно должно быть».

Как сообщало ИА REGNUM, совет директоров Международного валютного фонда отменил своё заседание по решению вопроса о предоставлении Украине очередного транша финансовой помощи. Позже Минфин Украины уточнил, что такое решение принято МВФ из-за недавних событий. Речь идёт о признании Россией документов Донецкой и Луганской Народных Республик, о торгово-экономической блокаде Донбасса со стороны Украины.

Четырёхлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Киеву кредита на общую сумму 17,5 млрд долларов. В период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года Украина получила три транша на сумму около 7,7 млрд долларов. Новый транш на сумму на сумму в 1 млрд долларов Пётр Порошенко надеялся получить до конца марта.