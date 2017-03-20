Медведев назначил нового замминистра культуры после ареста Пирумова
Москва, 21 марта, 2017, 01:10 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Олега Рыжкова новым заместителем министра культуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Назначить Рыжкова Олега Владимировича заместителем министра культуры Российской Федерации», — говорится в опубликованном распоряжении главы правительства от 17 марта.
Олег Рыжков возглавляет Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. Информация о возможном назначении его статс-секретарём — заместителем министра культуры России появлялась в СМИ ещё в январе этого года.
Ранее эту должность занимал Григорий Пирумов, ставший фигурантом уголовного дела о хищениях, возбуждённого в отношении ряда чиновников Минкультуры и нескольких бизнесменов.
В январе 2017 году Пирумову было предъявлено обвинение в хищении государственных средств при реставрации крепости Фридриха Великого (Калининград). Чиновник находится под арестом в СИЗО «Лефортово».
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