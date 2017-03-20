Москва, 21 марта, 2017, 00:34 — ИА Регнум. Приезжий из Непала стал жертвой кражи в одном из хостелов в московском районе Замоскворье. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

NVO 5-й Монетчиковский переулок, Москва

Инцидент произошёл 20 марта в 5-м Монетчиковском переулке. Жертвой кражи стал 25-летний уроженец Непала, мужчина обратился с заявлением в полицию.

По информации агентства, пострадавший сообщил, что из комнаты в хостеле, где он временно проживал, пропали его паспорт, банковские карты, а также 9 тысяч долларов наличными.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полиция в настоящее время ведёт розыск преступника.

Как передавало ИА REGNUM, в конце декабря на юго-востоке Москвы был до смерти избит гражданин Китая, работавший продавцом в местном торговом центре. Нападавшие забрали у мужчины 50 тысяч рублей.

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