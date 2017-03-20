София, 21 марта, 2017, 00:11 — ИА Регнум. В новый состав Народного собрания Болгарии по итогам внеочередных парламентских выборов, намеченных на 26 марта, могут пойти пять политических партий, показывают последние социологические опросы. При этом интрига сохраняется в вопросе о возможном победителе предстоящих выборов: два главных оппонента — бывшая правящая партия ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») и «Болгарская социалистическая партия» — практически поровну делят между собой порядка 60% электората.

Скурихин Народное Собрание Болгарии

Так, согласно исследованию, проведённому компанией Gallup International, за БСП в предстоящие выходные готовы проголосовать около 30,3% избирателей, а за ГЕРБ — 29,9%. Третье место при этом отдаётся коалиции националистических сил «Объединённые патриоты» — 11,5%. Также, по данным этого опроса, в новый состав парламента пройдут «Движение за права и свободы», представляющее интересы турецкого этнического меньшинства, (8,1%) и партия «Воля» (6,5%).

Болгарский Центр анализа и маркетинга, на основании собственного опроса, прогнозирует прохождение в парламент тех же пяти политических партий, однако с другим раскладом сил: ГЕРБ — 31,4%, БСП — 30,7%, «Движение за права и свободы» — 10,4%, «Объединённые патриоты» — 9,6%, «Воля» — 6,1%.

Кроме этого, по оценкам социологов, определённые шансы на выборах имеют «Реформаторский блок», в коалиции с которым партией ГЕРБ в 2014 году был сформирован предыдущий состав правительства, а также партия экс-президента Георгия Пырванова АБВ («Альтернатива болгарского возрождения»). Обе партии идут на выборы, объединившись с другими небольшими политическими силами.

С учётом такого распределения голосов эксперты отмечают, что победитель на выборах, вероятнее всего, определится в самый последний момент, причём не исключается, что он станет известен только после полного подсчёта голосов и официального подведения итогов выборов. Вместе с тем, уже очевидно, что самостоятельно сформировать новый кабинет министров не удастся ни одной из политических сил и партиям предстоит вести переговоры о формировании коалиции.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Болгарии назначены на 26 марта. Необходимость в их проведении возникла после того, как правительство страны под руководством Бойко Борисова подало в отставку из-за победы на президентских выборах в ноябре 2016 года кандидата от оппозиции Румена Радева. Уходящий президент Росен Плевнелиев трижды вручал парламентариям мандат на формирование правительства, однако новый кабинет так и не был сформирован. Румен Радев после вступления в должность назначил техническое правительство и объявил внеочередные выборы в Народное собрание.