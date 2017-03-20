Москва, 20 марта, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Группа компаний «Ренова», принадлежащая Виктору Вексельбергу, поспешила заявить, что не располагает какими-либо данными о претензиях правоохранительных органов, касающихся вывода средств в офшоры. Об этом сегодня, 20 марта, заявил журналистам официальный представитель «Реновы» Андрей Шторх.

Government.ru Глава группы компаний «Ренова» В.Ф.Вексельберг

«Информация, приведенная в сообщении ТАСС со ссылкой на некие анонимные источники, о выводе прибыли в офшоры вызывает удивление — подобные претензии нигде и никогда нам не предъявлялись, и, с нашей точки зрения, они не соответствуют действительности», — заявил Шторх.

Напомним, ранее сегодня агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что расследование уголовного дела бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и его подельников позволило вскрыть масштабные коррупционные схемы в жилищно-коммунальном хозяйстве региона.

По версии следствия, руководство «Реновы» и ее дочерней структуры, энергетической компании «Т Плюс» (ранее называлась «КЭС» [Комплексные энергетические системы]) обвиняется в даче бывшему руководству Коми взяток более чем на 800 миллионов рублей.

Более того, следствию удалось вскрыть схемы вывода средств и в других регионах, где присутствует энергетическая компания «Т Плюс». При этом всю незаконную прибыль ЗАО «КЭС» и ГК «Ренова» выводили за пределы России на зарубежные счета.