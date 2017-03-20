Ставрополь, 21 марта, 2017, 00:47 — ИА Регнум. В Ставропольском крае договоры аренды муниципальных сельскохозяйственных земель, планируемые в 2017 году, будут проанализированы и взяты под контроль региональными властями. Региональный Минсельхоз вместе с муниципалитетами подготовит анализ таких договоров аренды.

Kremlin.ru Сельское хозяйство в Ставрополе

Власти региона не первый год борются за сохранение сельхозземель в собственности региона, опасаясь вывода их в собственность крупных агрокомпаний, находящихся за пределами региона или даже страны. Период массовых перезаключений договоров аренды продлится еще ближайшие два года.

Губернатор Владимир Владимиров поручил усилить контроль за использованием земель сельхозназначения, находящихся в муниципальной собственности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, он отметил, что вопросы использования муниципальных полей не могут решаться одним человеком, поэтому Минсельхоз региона должен плотно взаимодействовать с муниципальными властями в вопросах передачи в аренду земельных участков.

Это поможет защитить сферу земельных отношений от коррупционных угроз, считает глава региона.

Вместе с тем, краевые власти подсчитывают ущерб от сделок с сельхозземлями, в результате чего земли были выведены из хозяйственного оборота региона. По данным правительства региона, по разным схемам из хозяйственного оборота ставропольских предприятий были выведены около 27 тысяч га земли.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в попытке защитить сельхозземли и предотвратить вытеснения местных сельхозработников крупными агрохолдингами, выводя земли из краевой собственности, в крае был принят закон об увеличении размера выделяемых в собственность арендованных земельных паев. Он увеличивает минимальный размер выделяемого надела с 30 до 2,5 тыс. га.

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Авторы закона посчитали, что закон защитит землю, предотвратит дробление сельхозугодий и разорения сёл.

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В народе закон назвали «законом жирных котов», поскольку он защищает интересы крупных землевладельцев, не считаясь с интересами мелких аграриев, которых в крае насчитывается свыше 10 тысяч. С 15 января в крае работает комиссия по решению земельных споров.

Принятый закон привел к удорожанию стоимости земельных паёв, после чего краевые власти инициировали изменения в законе о выделении долей сельскохозяйственных земель с тем, чтобы сократить размер выделяемой земли до одного пая.

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Законопроект этот поступил на рассмотрение регионального парламента на прошлой неделе, сообщил в понедельник 20 марта председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачёв. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном парламенте.