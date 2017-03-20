Казань, 20 марта, 2017, 23:34 — ИА Регнум. 18 марта, когда вся страна отмечала праздничными митингами третью годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, громыхали салюты и запускались фейерверки, в Татарии было почти тихо и спокойно. Казань отметила знаменательное событие музыкальным патриотическим фестивалем «Крымская весна», который прошёл в НКЦ «Казань» на 300 (!) мест и где главным действующим лицом был президент — не Рустам Минниханов (глава республики пребывал в Пакистане), а президент Лиги студентов РТ Элькин Искендеров. Организатор «Крымской весны» в Казани — Лига студентов РТ, пояснил официальный сайт мэрии Казани. В релизе сообщалось также, что «в фестивале приняли участие около 600 представителей общественных и молодежных организаций, детских, военно-патриотических объединений и движений», «всего для участия в фестивале было получено более 50 заявок от студентов со всех вузов Татарстана и творческой молодежи».

Kzn.ru Крошечная «Крымская весна». Даже фото

Уклонение от проведения митинга в честь воссоединения Крыма и России наблюдатели называют не иначе как демонстрация недовольства властей Татарии политикой федерального центра. По мнению опрошенных ИА REGNUM экспертов, в долгосрочной перспективе это может привести к тому, что республика получит имидж региона, склонного к некоторому обособлению от других субъектов Федерации.

Политолог Дмитрий Михайличенко не намерен излишне политизировать ситуацию. «Муниципальные власти Казани мягко уклонились от проведения митинга в честь воссоединения России и Крыма, но фактически провели аналогичное мероприятие, — отметил эксперт. — Прошедший в Казани фестиваль «Крымская весна» — это менее политизированное, но все-таки мероприятие с аналогичной идеологической платформой». Мероприятие также поддерживало события марта 2014 года, когда Крым стал частью России». Тем не менее, считает политолог, руководство Татарии «деликатно показало свое некоторое недовольство политикой федерального центра, но не более того».

«По сути, Татария медленно, но верно отклоняется от федеральной повестки и готова соблюдать отнюдь не все кремлёвские установки, — заключил Михайличенко. — В долгосрочной перспективе это может привести к тому, что республика получит имидж ненадежной и склонной если не к сепаратизму, то к некоторому обособлению от других регионов субъекта Федерации».

Политолог Дмитрий Казанцев подчеркнул, что «синдром эгоцентризма» у политических элит Татарии проявлялся и ранее: «Так, нежелание унифицировать наименование главы региона и оставить в названии высшего должностного лица субъекта РФ термин «президент», демонстрирует приоритетность у республиканских властей местной повестки над общефедеральной. Это в свою очередь подчеркивает элементы несистемности, которые идут наперекор общественному мнению граждан страны и могут привести к нарушению норм российского законодательства».

По мнению эксперта, решение властей республики отказаться от проведения митинга-концерта, посвященного трехлетней годовщине воссоединения жителей Крымского полуострова с Россией, можно считать аналогичным резонансным событием. «По сути, нынешний праздник напрямую коррелировал с федеральным запросом на консолидацию общества и поддержку прошедшего несколько лет назад референдума севастопольцев и крымчан, занявших пророссийскую позицию, — полагает Казанцев. — Отчасти решение мэрии Казани могло быть вызвано демаршем представителей внутренних элит, которые сегодня недовольны отсутствием преференций от Москвы».

Политик Максим Божко выразил мнение, что понижение уровня публичности празднования воссоединения с Крымом и Севастополем с масштабного уличного праздника в 2015 году до почти камерного мероприятия в стенах НКЦ «Казань» не может являться демонстрацией солидарности Татарии с крымско-татарским населением, «поскольку крымские татары получили от России всё то, что им было обещано накануне референдума в марте 2014 года». И если о полной лояльности крымских татар к России заявлять ещё рано, то можно уверенно говорить о том, что число крымских татар, настроенных к России враждебно, за последние три года снизилось.

«На решение республиканских властей о понижении статуса празднования в 2017-м повлияли иные, чисто республиканские факторы, — утверждает собеседник ИА REGNUM. — Спектр внутрирегиональных факторов, процессов и противоречий республики столь широк, что их также нельзя сбрасывать со счетов. Кроме того, совсем недавно глава Татарии выступил с открытым заявлением, в котором высказал претензии к федеральному центру, который, по словам г-на Минниханова, стал забирать у республики больше, чем раньше. И урезание формата празднования в Казани, особенно на фоне масштабности празднования в этом году в столицах остальных регионов России, является посланием Кремлю, призванным напомнить о недовольстве руководства республики фискальной политикой федерального центра».

Эксперт также напомнил, что руководство Татарии активно налаживает и поддерживает внешнеэкономические связи бизнеса республики и привлекает в регион иностранных инвесторов, всячески подчеркивая свою самостоятельность и независимость. В свете этого с чисто прагматической точки зрения руководству республики может оказаться не выгодно осложнять внешнеэкономическую деятельность претензиями к республике о её поддержке Крыма.

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