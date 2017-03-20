Киев, 20 марта, 2017, 23:36 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко собрал на совещание всех лидеров фракций и групп Верховной Рады, сообщает телеканал «112 Украина».

Perohanych Верховная Рада Украины

По информации телеканала, ссылающегося на источники в окружении украинского президента, Порошенко решил обсудить с ними ситуацию, сложившуюся с траншем Международного валютного фонда (МВФ).

В данный момент сообщается, что встреча Петра Порошенко с лидерами парламентских фракций и групп продолжается более полутора часов.

Ранее украинский президент Порошенко заявил, что решение совета директоров МВФ об отложении даты рассмотрения вопроса очередного транша кредита для Украины вызвано торговой блокадой Донбасса бандами украинских националистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совет директоров МВФ отменил свое заседание по решению вопроса о предоставлении Украине очередного транша финансовой помощи.

Позже Минфин Украины уточнил, что такое решение принято МВФ из-за недавних событий. Речь идет о признании Россией документов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также о торгово-экономической блокаде Донбасса со стороны Украины.