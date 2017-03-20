Бразилиа, 20 марта, 2017, 23:35 — ИА Регнум. Туристам, направляющимся в сельские районы штатов Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, необходимо поставить прививки от желтой лихорадки, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 20 марта сообщает Reuters.

skeeze Разносчики желтой лихорадки

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Чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания, власти штата Рио-де-Жанейро на протяжении последних нескольких недель проводят ускоренную иммунизацию населения северных городов, граничащих со штатами Минас-Жерайс и Эспириту-Санту, где была зафиксирована желтая лихорадка.

В настоящее время в штате Рио-де-Жанейро зарегистрировано только два подтвержденных случая желтой лихорадки, один из них был летальным.

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Напомним, с декабря прошлого 2016 года в Бразилии от желтой лихорадки погибли 137 человек.

С 2016 года зафиксировано 424 случая заболевания желтой лихорадкой. Еще 933 случая пока не подтверждены, пациенты проходят дополнительное медицинское обследование. В 2014 и 2015 годах желтую лихорадку диагностировали только у 15 пациентов.